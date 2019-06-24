Майк Тайсон за 38 секунд нокаутував суперника: ретро відео

24 червня 2000 року зірковий американський боксер Майк Тайсон за 38 секунд нокаутував земляка Лу Саварезе. Бій тривав неповний один раунд.

На той момент Тайсон був практично на піку форми, хоча вже стиг програти декілька поєдинків. Бій проти Саварезе був для "Залізного Майка" 52-м у кар'єрі.

Дивіться також: День в історії – 16 років тому відбувся знаменитий бій Віталій Кличко – Леннокс Льюїс: відео

Саварезе проводив свій 39 поєдинок, три з яких він програв.

Зі стартом бою Тайсон у звичному для себе стилі кинувся бити опонента. На перших секундах Майк відправив суперника в нокдаун, влучивши лівим боковим.

Його земляк зміг продовжити бій. Тайсон відразу взявся добивати Савазаре й той практично впав. Рефері вирішив зупинити бій, однак Тайсон не припиняв гамселити суперника.

Хоча Саварезе заявляв, що готовий продовжувати бій, рефері вирішив остаточно зупинити поєдинок, відтак Тайсон здобув перемогу технічним нокаутом за 38 секунд.

Після поразки Тайсону Саварезе провів ще десять поєдинків: 7 поразок та три перемоги. Тайсон же шість разів виходив у ринг і тричі програв, двічі виграв, а результат одного поєдинку було скасовано через те, що в організмі Майка виявили сліди марихуани.