Майк Тайсон заробляє 20 тисяч доларів у день під час карантину – оригінальний спосіб

Знаменитий боксер минулого Майк Тайсон викликав сенсацію на Cameo, заробивши більше 20 тисяч доларів всього за шість годин після реєстрації.

Колишній чемпіон світу в суперважкій вазі підписався на платформу, яка дозволяє публіці платити своїм улюбленим знаменитостям за персоналізовані повідомлення.

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Як повідомляє TMZ, Тайсон пропонував відео по 300 доларів за штуку, і вже заробив 20 тисяч доларів протягом шести годин після запуску своєї сторінки. Зазначається, що тільки голлівудські зірки мали такий же інтерес в минулому.

Що таке Cameo?

Це сервіс, де люди можуть заплатити, щоб їх улюблені знаменитості зняли коротке відео за окрему плату.

Представники сайту розповіли, що лише деякі зірки викликали такий інтерес, як Майк Тайсон. Загальна кількість замовлень зросла на 30% на цьому тижні, ймовірно, через ситуацію з масовим карантином, через який багато людей залишаються вдома і шукають способи розважитися.

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