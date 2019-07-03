Майкі Гарсія готовий повернутися у легку вагу заради бою з Ломаченком

Американець Майкі Гарсія (39-1, 30 КО) розповів про свою розмову з промоутером Бобом Арумом (Top Rank Promotions), який представляє Ломаченка

За словами Гарсії, Арум запропонував йому бій проти Ломаченка. Адже українець дуже хоче вийти в ринг проти нього.

"Арум відразу ж запитав мене: «Ти зможеш зробити ліміт легкої ваги? Ломаченко хоче провести з тобою бій. Це єдине, про що він просить. Він дійсно дуже сильно налаштований зробити бій. І я з ним солідарний. Думаю, це буде круто»", – приводить слова Гарсії видання vringe.com.

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За словами Гарсії, пропозиція від Арума цікава. Промоутер пропонує спершу провести в рамках його шоу проміжний бій в першій напівсередній вазі (до 63,5 кг, 140 фунтів) з опонентом на вибір. Якщо обидві сторони опиняться задоволені співпрацею, то перейдуть безпосередньо до переговорів про поєдинок Ломаченко – Гарсіа.

При цьому у коментарі boxingscene.com Гарсія заявив, що не готовий одразу провести бій з Ломаченком у легкій вазі (до 61,2 кг, 135 фунтів). Причина в тому, що американець піднявся у ваговій категорії до напівсередньої ваги (до 66,7 кг, 147 фунтів). І він не може одразу так скинути вагу.

"Це можливо, але не відразу. Потрібно спершу перейти хоча б в 140. Що стосується Ломаченка, то я готовий з ним битися, але не можу зараз бути в 135 фунтах. Якщо він піднімається в 140 – я готовий", – зазначив Гарсія.

Варто нагадати, що наступний бій Ломаченко проведе проти Люка Кемпбелла за титул чемпіона WBC у легкій вазі, яким перед тим володів саме Майкі Гарсія.