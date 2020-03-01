Майкі Гарсія у блискучому бою переміг Варгаса і вдало дебютував вже у 5-й вазі: відео
У Каліфорнії (США) відбувся поєдинок за вакантний титул так званого "діамантового" чемпіона WBC у напівсередній вазі. Американець Мігель Анхель Гарсіа здолав земляка Джессі Варгаса.
На старті бою Варгас виглядав краще і тільки починаючи з 2-ї трихвилинки Гарсія почав відповідати лівими хуками й "двійками".
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Гарсіа працював ефективніше, але Варгас потрапляв частіше, адже завдавав набагато більше ударів.
У 5-му раунді Гарсія почав активніше працювати "двійками" і це принесло свої плоди. Спершу Майкі потряс, а потім відправив Варгаса у нокдаун.
Майкі не встиг добити Варгаса, адже пролунав гонг. Ще раз Гарсіа потряс опонента у 7-й трихвилинці, але Варгаса знову врятував гонг.
У другій половині бою Гарсія повністю володів ініціативою, впевнено вів сутичку до перемоги, періодично турбуючи Варгаса все тими ж "двійками".
Гарсія не зміг нокаутувати Варгаса, але здобув перемогу рішенням суддів: 114:113, 116:111 і 116:111.
Для Гарсії це титул у 5-й ваговій категорії. Американець – чемпіон світу за версією IBF (2018) і чемпіон за версією WBC Diamond (2017-2018) у 1-й напівсередній вазі.
Чемпіон світу за версіями WBC (2017-2019) і IBF (2018) в легкій вазі. Чемпіон світу за версією WBO (2013-2014) у 2-й напівлегкій вазі. Чемпіон світу за версіями WBO і The Ring (2013) в напівлегкій вазі.
Статистика Гарсії: 41 бій, 40 перемог, 30 нокаутів, 1 поразка.
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