Майкі Гарсія, який втік від Ломаченка, був розгромлений у титульному бою: відео

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Майкі Гарсія проти Еррола Спенса
Майкі Гарсія проти Еррола Спенса / boxingscene.com

Американський боксер Майкі Гарсія, з яким хотів провести бій українець Василь Ломаченко, програв бій за титул IBF в напівсередній вазі. Гарсія програв перший бій у кар'єрі Ерролу Спенсу.

Спенс не дозволив Гарсії зробити сенсацію, перемігши того за підсумками 12-раундового поєдинку.

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Перші 5 раундів минули у розвідці й бій нагадував шахову партію. У 6-му раунді Еррол показав, хто тут фаворит, і декілька хвилин йшов вперед, працюючи інтенсивно. Гарсія спочатку виглядав дещо розгубленим, чимало пропускаючи. Однак згодом претендент зумів огризнутися й вирівняв бій.

Після 7 раунду в Гарсії трішки пішла кров з носа. Чемпіон багато атакував і в 9-у раунді Майкі виглядав, мов його зараз знімуть з бою. У 10-му раунді Гарсія пішов вперед і почав махати, але Спенс був напоготові й прийняв бій на ближній/середній дистанції.

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Врешті-решт, судді одноголосно побачили перемогу Спенса, який у третій раз захистив звання чемпіона IBF: 120:107 і двічі 120:108.

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Теги: Спорт Бокс
Джерело: 24 Канал
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