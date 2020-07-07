Український воротар "Ов'єдо" Андрій Лунін прокоментував поразку від "Кадіса" та відбитий пенальті. Українець вважає, що краще не розповідати про голкіперські секрети, щоб не злякати удачу.

У 38 турі Сегунди "Ов'єдо" приймав "Кадіс". Матч завершився з рахунком 0:2, а одним з героїв поєдинку став Лунін, який відбив пенальті. Українець не бачить у своїй сейвах нічого особливого та прокоментував це у коментарі AS.

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Секрет Луніна

За словами голкіпера, команда добре працює на тренуваннях та у поєдинках. Їх спільна мета – перемога. Але він зазначив, команді потрібно додати у стабільності, щоб вдало закінчити сезон.

У останній зустрічі "Ов'єдо" непогано зіграв у захисті, але пропустили через дві помилки та втратили важливі очки.

Сам Лунін підкреслив, що його відбиті пенальті не є надзвичайним досягненням, але про секрети він не розповів.

Не роблю нічого особливого під час виконання суперниками пенальті. Секрет? Я вважаю за краще не говорити про пенальті, щоб не злякати удачу,

– поділився Лунін.

Підкреслимо, що це вже п'ятий відбитий пенальті для Луніна у Іспанії (два у складі "Леганеса" і три – у "Ов'єдо"), і це не враховуючи серії 11-метрових ударів.