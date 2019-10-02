Майже 3 тисячі квитків на матч Україна – Португалія були анульовані

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НСК "Олімпійський"
НСК "Олімпійський" / ffu.ua

У середу, 2-го жовтня, у продаж надійшла нова партія квитків на поєдинок відбору Євро-2020 Україна – Португалія, який відбудеться 14 жовтня у Києві. Українська асоціація футболу повідомила, що через спекулянтів було анульовано майже 3 тисячі квитків.

За результатами перевірки квитків із першої партії було анульовано 2748 одиниць, придбаних у перекупників, повідомляє сайт УАФ

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Усі вони (квитки, – Спорт24) передані у вільний продаж на сайті ticketsbox.com. Те, що це квитки саме від перекупників, підтверджує, зокрема, невідповідність зазначених на квитку особистих даних (ім’я та прізвище),
– йдеться на сайті УАФ.

В асоціації заявляють, що "в рамках програми квиткового Fair Play було ухвалено рішення надалі збільшити кількість партій продажу квитків, що спростить процедуру перевірки й контролю їхньої реалізації та мінімізує ризики викупу перепусток перекупниками".

Окрім того, для перевірки квитків сервіс ticketsbox.com створить кризовий центр, який розпочне роботу в суботу, 12 жовтня на території НСК "Олімпійський" і працюватиме до 14 жовтня включно.

Як відомо, Українська асоціація футболу у вересні оголосила, що припиняє вільний продаж квитків на домашній матч збірної України з Португалією через спекулянтів.

Спорт 24 писав, що 20 вересня сайт TicketsBox "впав" після першої хвилини, як тільки квитки на матч Україна – Португалія надійшли у продаж. Наразі роботу сервісу стабілізовано. У TicketsBox заявили, що на них було здійснено ddos-атаку.

Також УАФ повідомляла, що квитки, придбані на інших ресурсах, найімовірніше, є фальшивками або квитками від перекупників, які будуть анульовані за підсумками спеціальної перевірки. Кошти за такі квитки не повертаються.

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Автор: Михайло Гема
Теги: Спорт Новини Спорту Футбол Збірна України з футболу Євро-2020
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