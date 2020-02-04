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Майже 70% фанатів вважають, що VAR робить футбол менш приємним – дослідження

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Майже 70% фанатів вважають, що VAR робить футбол менш приємним / GETTY IMAGES

Англійські вболівальники незадоволені роботою системи відеоповторів VAR на матчах англійської Прем'єр-ліги (АПЛ). Британська міжнародна інтернет-фірма YouGov провела дослідження, за результатами якого 67% фанатів кажуть, що судді VAR роблять футбол менш приємним.

Повне висвітлення VAR-опитування, яке провела компанія YouGov, опублікувало видання Sky Sports.

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Опитування стверджує, що 60% фанатів вважають, що VAR, представлений на початку сезону в Прем'єр-лізі, спрацював погано. Прихильники дали технології середній рейтинг всього 4 з десяти.

Систему відеоповторів VAR почали використовувати в АПЛ тільки із сезону 2019/2020.

Результати опитування YouGov:

  • 67% фанатів кажуть, що VAR зробив перегляд футболу менш приємним;
  • 60% кажуть, що VAR працював погано;
  • 8% хочуть продовжувати використовувати VAR, як зараз;
  • 74% за використання VAR, але зі зміною способу його використання;
  • 15% хочуть повністю припинити використання VAR.
  • 71% підтримує часові обмеження для прийняття рішень VAR;
  • 81% респондентів підтримує можливість одночасного перегляду того ж відеоматеріалу, що і VAR;
  • 73% підтримують можливість чути розмови між суддями і VAR.

Рада Міжнародної футбольної асоціації (IFAB]) наразі забороняє Прем'єр-лізі та іншим змаганням показувати відеоповтор або нерухомі зображення, поки суддя не прийме рішення.

Також IFAB не дозволяє виводити у прямий ефір аудіозв'язок від рефері або суддів VAR.

Водночас Прем'єр-ліга провела власне дослідження VAR після 250 ігор у цьому сезоні. Ліга представить результати клубам на зустрічі в Лондоні 6 лютого.

Очікується, що судді АПЛ будуть використовувати монітори для перегляду відеоповторів, як і в інших лігах.

Наразі арбітри АПЛ приймають рішення щодо суперечливих моментів після розмови з асистентами VAR без особистого перегляду відеоповтору.

Прем'єр-ліга планує використовувати монітори біля футбольного поля для підвищення і зниження інцидентів, пов'язаних з червоними картками, за серйозну нечесну гру або агресивну поведінку.

Що таке VAR?

Система відеодопомоги арбітрам – технологія у футболі, що дозволяє головному арбітру приймати рішення у спірних моментах матчу за допомогою відеоповторів. Офіційно включена в Правила гри в футбол у 2018 році.

VAR дозволяє переглянути чотири види спірних моментів і допомогти судді прийняти правильне рішення:

  • порушення правил при забитих голах;
  • епізоди з призначенням пенальті;
  • помилкове пред'явлення червоної картки (епізоди з другою жовтою карткою) не розглядаються;
  • помилки в ідентифікації покараних гравців (допомагає визначити, хто саме зробив фол, що карається карткою).
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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Спорт Новини Спорту Футбол АПЛ
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