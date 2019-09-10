Мазяр покинув "Гірник-Спорт" за станом здоров'я, а вже за добу він очолив "Львів"

У понеділок, 9 вересня, 41-річний український фахівець Володимир Мазяр покинув пост головного тренера "Гірник-Спорту".

За інформацією президента клубу з Горішніх Плавнів Петра Каплуна, з Мазяром розірвали контракт за згодою сторін і в зв'язку з погіршенням здоров'я тренера.

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Як повідомив президент ФК "Гірник-Спорт" Петро Каплун, клуб припинив співпрацю з головним тренером команди Володимиром Мазяр за згодою сторін і в зв'язку з погіршенням здоров'я 41-річного фахівця,

– йдеться у заяві на офіційному сайті клубу.

ЦІкаво, що вже 10 вересня Мазяр був призначений головним тренером ФК "Львів", який виступає в українській Прем'єр-лізі. Про стан здоров'я фахівця його новий клуб не повідомив.

До цього 41-річний тренер працював в кам'янській "Сталі", "Вересі", "Русі", "Поліссі" і казахстанському "Акжайику".

Дебютувати в якості тренера ПФК "Львів" Володимир Мазяр може 15 вересня, коли команда в чемпіонаті зіграє з "Колосом".