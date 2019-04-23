Мбаппе кумедно зганьбився на тренуванні ПСЖ: відео

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Кіліан Мбаппе (праворуч)
Кіліан Мбаппе (праворуч) / Фото з відкритих джерел

Захисник "ПСЖ" Тома Меньє в своєму Twitter опублікував відео з тренування столичного клубу. На записі видно, як форвард команди Кіліан Мбаппе врізається в огорожу і падає.

Меньє скористався нагодою і познущався над товаришем, супроводивши відео кумедним підписом.

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"Коли занадто бурхливо святкував завоювання титулу. Усім чутливим – будьте обережними при перегляді цього відео. Кіліан, вітаю з хет-триком", – написав футболіст.

Спорт 24 писав, що Кіліан Мбаппе оформив хет-трик у матчі Ліги 1 проти "Монако", виграний його командою з рахунком 3:1. Також футболіст встановив швидкісний рекорд у цьому матчі.

Також на цей матч ПСЖ виходив вже у статусі чемпіона. Команда достроково виграла чемпіонат. Та не це було важливо у цьому матчі. На гру футболісти паризької команди вийшли із зображенням Собору Паризької Богоматері.

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Теги: Спорт Футбол ПСЖ
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