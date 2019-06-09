Мбаппе встановив особистий антирекорд в ганебному матчі за збірну Франції

Кіліан Мбаппе встановив особистий антирекорд в грі за збірну Франції, яка зазнала поразки у виїзному матчі відбіркового етапу Євро-2020 з Туреччиною.

Поєдинок Туреччина – Франція відбувся 8 червня на стадіоні "Конья Бююкшехір" в Коньї і завершився з рахунком 2:0 на користь господарів поля.

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У стартовому складі вийшов Кіліан Мбаппе. 20-річний футболіст скоїв 22 втрати м'яча – це його антирекорд за весь час виступів за національну команду з 2017 року.

Збірна Туреччини, набравши дев'ять очок, піднялася на перше місце в групі H. Франція залишилася з шістьма очками і тепер займає другий рядок, випереджаючи Ісландію за додатковими показниками.

У 4-му турі відбору до Євро-2020 французькій команді належить на виїзді зіграти з Андоррою. Турки в свою чергу відправляться в гості до Ісландії.

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