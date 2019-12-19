Історична медаль Підручного й дивовижна Харлан: головні перемоги 2019 року

2019 рік виявився багатим для українських спортсменів на перемоги. У році, що минає, наші земляки переписали не тільки історію українського спорту, але й світового. Спорт24 пропонує згадати головні звитяги українців на спортивній арені.

Історична перемога Підручного в Естерсунді

10 березня 2019 року своєї прізвище в історію вписав тернопільський біатлоніст Дмитро Підручний. Він став першим українським біатлоністом, який виграв золотого чемпіонату світу з біатлону.

У шведському Естерсунді Підручний переміг у гонці переслідування, випередивши титулованого норвежця Йоганнеса Бьо.

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На останній стрільбі Бьо "настріляв" три промахи. Дмитро, який таких помилок собі не дозволяв, скористався шансом та перетнув фінішну лінію першим.

Про значущість перемоги говорять емоції Підручного під час нагородження. Українець не стримував емоцій та розплакався.

Чемпіонський рік Ломаченка

З українських боксерів найкращим рік видався для Василя Ломаченка. У 2019 році Ломаченко зробив важливий крок на шляху до звання абсолютного чемпіона світу.

У квітні Василь провів захист титулів WBO й WBA, брутально нокаутувавши Ентоні Кроллу. А вже 31 серпня українець додав до своєї колекції титул WBC.

У Лондоні у важкому поєдинку Ломаченко пере боксував Люка Кемпбелла. Тепер українцю потрібно завоювати титул IBF, щоб стати абсолютним чемпіоном. Поясом володіє Теофімо Лопес.

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Василь Ломаченко / Фото: boxingscene.com

Разом з тим, наприкінці 2019 року Ломаченко став першим українцем та другим в історії боксером, якому було надано звання франчайзингово чемпіона за версією WBC.

Це звання надається боксерам за видатні заслуги й дозволяє Ломаченку уникнути обов’язкових боїв проти посередніх боксерів.

Перемога збірної України на чемпіонаті світу

Якщо говорити про командні види спорту, то ледь не найбільше шуму наробила збірна України U-20 на чемпіонаті світу в Польщі.

Під орудою Олександра Петракова збірна України несподівано виграла Мундіаль. Вперше в історії футболу українці стали чемпіонами світу.

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На шляху до перемоги "синьо-жовті" виграли групу, в якій протистояли США, Катару та Нігерії. У плей-офф хлопці Петракова по черзі дали собі ради з Панамою, Колумбією, Італією та Південною Кореєю.

Україна – Південна Корея відеоогляд фінального матчу

Що цікаво, у півфіналі українці могли й не виграти. Наприкінці гри італійці зуміли зрівняти рахунок, але арбітр скасував гол. Рефері переглянув відеоповтор моменту та побачив порушення правил з боку італійського футболіста.

Після чемпіонату світу Андрій Лунін став найкращим воротарем Мундіалю. Сергій Булеца отримав нагороду "Срібний м'яч", а Данило Сікан – "Срібну бутсу".

Фантастичні II Європейські ігри

Феєричними для українців виявилися II Європейські ігри, які в червні відбувалися у Мінську. Збірна України посіла історичне третє командне місце.

Українські спортсмени завоювали 16 золотих, 17 срібних та 18 бронзових нагород. Золото Україні принесли: Дарія Білодід, Георгій Зантарая, Анастасія Сапсай, Ганна Соловей, Юлія Ткач, Віктор Вихрист, Жан Беленюк, Олександр Хижняк, Олег Верняєв, Анастасія Бачинська, Аніта Серьогіна та Станіслав Горуна.



Станіслав Горуна / Фото: gettyimages

Ще три золота Україна виграла у командних змаганнях з легкої атлетики. Також золото здобули Марія Повх і Людмила Кукліновська з веслування.

Перемога Снігур на Вімблдоні

17-річна Снігур у фіналі юніорського Вімблдону перемогла представницю США Алексу Ноель за підсумками двох сетів.

У першій партії тенісистки влаштували гойдалки. Уже на старті матчу спортсменки обмінялися перемогами на подачах одне одної. Після цього американці вдалося піти у відрив – 4:1.

Але Снігур вчасно зібралася й виграла п'ять геймів поспіль. Це дозволило українців записати перший сет у свій актив.

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Старт другого сету знову залишився за Ноель. Американка виграла три гейми поспіль. Після цього вже українці вдалося виграти три гейми й зрівняти рахунок.

У дев'ятому геймі Дар'я несподівано зробила брейк і повела 5:4. У наступному геймі українці вдалося подати на матч – 6:4.



Дарія Снігур / Фото: gettyimages

Снігур стала тільки другою українкою, яка виграла юніорський Вімблдон. До неї це вдавалося тільки Катерині Бондаренко.

Окрім Снігур та Бондаренко, до стадії фіналу юніорського Вімблдону доходили Тетяна Перебийніс, Еліна Світоліна й Даяна Ястремська.

Перше золото в артистичному плаванні

15 липня українські синхроністки здобули золото на чемпіонаті світу з водних видів спорту в Південній Кореї.

Українки перемогли в дебютному для чемпіонатів світу виді програми – хайлайті. За оцінками суддів українські синхроністки обігнали Італію та Іспанію.



Збірна України із синхронного плавання / Фото: gettyimages

За збірну України виступали Анастасія Савчук, Єлизавета Яхно, Яна Наріжна, Владислава Алексєєва, Марина Алексєєва, Олександра Коваленко, Вероніка Гришко, Валерія Апрелєва, Аліна Шинкаренко, Катерина Рєзнік.

Це золото стало для збірної України із синхронного плавання першим на чемпіонатах світу із водних видів спорту.

Рекорд Ольги Харлан

Ольга Харлан 20 липня виграла чемпіонат світу з фехтування у Будапешті. У вирішальній битві представниці України протистояла росіянка Софія Великая.

На початку двобою Ольга захопила перевагу, однак під кінець зустрічі росіянці вдалося вийти вперед.

Великій потрібен був один укол, щоб здобути перемогу. Проте Харлан вчасно зібралася й вирвала перемогу 15:14.

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Харлан виграла своє шосте золото чемпіонату світу. Українка стала першою шаблісткою в історії, в активі якої тепер 4 індивідуальних золота чемпіонатів світу.

Ця перемога тільки зміцнила велич Харлан в українському спорті. Ніхто не завойовував стільки особистих медалей на чемпіонатах світу та Європи.



Ольга Харлан / Фото: НОК України

Тільки Сергій Бубка може позмагатися з Харлан за кількістю особистих медалей на найбільших турнірах. Серед жінок Ользі рівних немає вже давно, вона тільки йде далеко у відрив.

Чемпіонка Білодід

Дзюдоїстка Дарія Білодід другий рік поспіль перемогла у фіналі чемпіонату світу. У ваговій категорії до 48 кг українка знову перемогла японку Фуну Тонакі.

18-річна дзюдоїстка з Києва заробила вазарі на третій хвилині сутички, а далі встояла під відчайдушним тиском суперниці та трибун арени "Ніппон Будокан" у Токіо.



Дарія Білодід / Фото: НОК України

Відтак, Білодід захистила свій титул чемпіонки світу з дзюдо, який вона виборола торік. Завдяки перемозі українка стала наймолодшою дворазовою чемпіонкою світу.

Також у 2019 році 19-річна Дарія виграла золоту медаль на II Європейських іграх. Білодід у сезоні зазнала лише однієї поразки при 16-и перемогах.

Золотий Беленюк

Український борець греко-римського стилю Жан Беленюк виграв чемпіонату світу з боротьби в Нур-Султані. Жан переміг у фіналі вагової категорії до 87 кілограмів.

У вирішальному поєдинку Беленюк зустрівся з угорським борцем Віктором Лерінцом, який займає 3-й рядок світового рейтингу. Жан виграв з рахунком 2:1.



Жан Беленюк / Фото: facebook.com/pg/beleniuk

Для українця це вже друге золото чемпіонату світу. Уперше Жан виграв світову першість у 2015 році у Лас-Вегасі. У 2014 році Беленюк став бронзовим призером, а у 2018-у – срібним.

Окрім того, Беленюк є депутатом Верховної Ради.

Похід збірної Шевченка на Євро

Вперше в історії збірна України з футболу вийшла на чемпіонат Європи, вигравши відбіркову групу. "Синьо-жовті" достроково виграли групу, перемігши в жовтні чинних чемпіонів Європи португальців.

Очевидно, що 2019 рік увійде до списку одного з найкращих в історії української збірної. Команда не програла жодного матчу у 2019 році.

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"Синьо-жовті" зіграли 10 матчів. Вісім з них – офіційні. Ще два – товариські, це були ігри проти Нігерії та Естонії.



Збірна України з футболу / Фото: УАФ

Загалом українці здобули сім перемог та ще тричі зіграли. До цього українцям жодного разу не вдавалося зіграти в одному календарному році без поразок.