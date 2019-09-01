Медики стверджують: для чого потрібно пити більше чистої питної води?
Всі знають, наскільки важливо для організму підтримувати правильний водяний баланс. Але ще більше важливо, дотримування правильного питного режиму, якщо ви регулярно займаєтесь спортом. Вода й спорт нерозривно пов'язані між собою.
Під час будь-якої фізичної активності організм втрачає вологу, але ж тіло людини на 80% складається з рідини. Щоб заповнити ці втрати, спортсмен повинен вживати необхідну кількість рідини. Це може бути під час тренувань, або відразу після.
Розберемо детальніше, для чого пити багато води:
По-перше, вода дозволяє позбутися надмірної ваги. Як правило, не завжди голод, який відчуває людина, пов'язаний з реальним апетитом. Буває і так, що організму просто потрібна рідина, а ми починаємо його напихати різними продуктами. Якщо людина відчуває спрагу, то багато процесів в організмі починають загальмовуватися або взагалі припиняють діяти. Це стосується й перероблювання жирових клітин. Тому якщо ви націлені схуднути, то вода повинна стати вашим другом в повсякденності.
По-друге, вода допомагає надати вашому обличчю свіжого вигляду. Річ у тім, що рідина може позбавити шкіру зморшок, а отже, подарувати свіжість, молодість та красу. В одному з досліджень жінкам потрібно було щодня споживати певну норму води. Виявилося, що в кожної зморшки на обличчі розгладилися. При цьому представниці прекрасної статі не змінювали ні своїх харчових звичок, ні способу життя, ні косметичних засобів.
По-третє, вода є чудовим очисником. Взаємодія сухої шкіри й рідини призводить до покращення природних процесів. Завдяки регулярному вживанню води шкірний покрив стає чистішим, оскільки тіло очищається і від продуктів життєдіяльності, й від токсинів.
По-четверте, вода дозволяє позбутися болю, особливо головного. Складно в це повірити, але якщо вас мучать хворобливі відчуття в ділянці голови, то не тягніться одразу до болезаспокійливих засобів. Спробуйте просту чисту питну воду. Досить часто головний біль утворюється через зневоднення. Тому ковток вологи може допомогти вам у цьому питанні.
По-п’яте, полегшити роботу вашого серця допоможе теж вода. Річ у тому, що серце набагато складніше працює при нестачі вологи – кров по артеріях і венах починає загальмовуватися, оскільки стає набагато густішою. Відповідно, при вживанні води ситуацію можна виправити в кращу сторону. Медики стверджують, що оптимальним буде вживати для грамотної роботи серця не менше п'яти склянок води в добу. І нарешті, чиста питна вода сприяє поліпшенню роботи головного мозку. Адже цей орган на 85 відсотків складається з води. Нестача рідини призведе до негативного впливу на вашу пам'ять, увагу та концентрацію.
Якість – вирішальний фактор:
Ми перерахували всю користь від води, проте, водночас, вода повинна мати певні властивості. Це найважливіша умова, інакше організм не отримає належного насичення, не зможе втамувати спрагу. По-перше, це має бути чистий продукт, від якого буде дійсно користь. Якщо ви турбуєтеся про своє здоров'я, забудьте про водопровідну воду назавжди! Те, що тече з-під крана, можна використовувати винятково для технічних цілей, навіть після кип'ятіння.
Саме склад є другою важливою умовою. Що він кращий, то швидше ви забудете про спрагу. По суті, якщо говорити про якісний продукт, то для насичення буде потрібно набагато менше рідини, а це й легше для організму (зокрема для нирок), і вигідніше, адже витрати на придбання води будуть меншими.
Що ж повинно бути присутнім у складі? Це рівень лужності й жорсткості, наявність таких компонентів, як кальцій, натрій, калій, магній, фториди. Таким багатим складом, як правило, мають лише підземні води, які й характеризуються своїми корисними властивостями.
Третя умова – це доступність. Зараз надзвичайно зручно замовляти воду на замовлення додому, а не купувати в супермаркетах у невеликих місткостях.
Чи існує альтернатива воді? Ті, хто підтримує здоровий спосіб життя, напевно пробували використовувати газовану воду або модні сьогодні ізотоніки. Але це не зовсім вдалі варіанти. Гази, що містяться в содовій чи ізотоніках, можуть викликати здуття живота. Краще віддати перевагу чистій воді з багатим мінеральним складом.
Автор: Назарій Дзюбановський