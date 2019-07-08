Мексика виграла Кубок КОНКАКАФ, здолавши збірну США: відео

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Мексика виграла Кубок КОНКАКАФ
Мексика виграла Кубок КОНКАКАФ / twitter.com/concacaf

Збірна Мексики виграла Кубок КОНКАКАФ. У фінальному матчі "ацтеки" перемогли непоступливу команду США.

Мексика – США 1:0
Гол: Дос Сантос, 73

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Фінальний поєдинок між Мексикою та США відбувався у Чикаго (США) на стадіоні Солдьер Філд.

У першому таймі команди голів не забивали, хоча мексиканці володіли територіальною та ігровою перевагою.

Єдиний гол був забитий в другому таймі. Дос Сантос відгукнувся на передачу Хіменеса й чудовим ударом переграв американського воротаря.

Для збірної Мексики це вже восьма перемога на турнірі. Збірна США вигравала Кубок КОНКАКАФ шість разів.

 

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Теги: Спорт Футбол Новини Спорту
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