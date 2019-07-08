Мексика виграла Кубок КОНКАКАФ, здолавши збірну США: відео
Збірна Мексики виграла Кубок КОНКАКАФ. У фінальному матчі "ацтеки" перемогли непоступливу команду США.
Мексика – США 1:0
Гол: Дос Сантос, 73
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Фінальний поєдинок між Мексикою та США відбувався у Чикаго (США) на стадіоні Солдьер Філд.
У першому таймі команди голів не забивали, хоча мексиканці володіли територіальною та ігровою перевагою.
Єдиний гол був забитий в другому таймі. Дос Сантос відгукнувся на передачу Хіменеса й чудовим ударом переграв американського воротаря.
Для збірної Мексики це вже восьма перемога на турнірі. Збірна США вигравала Кубок КОНКАКАФ шість разів.
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