Мексика виграла Кубок КОНКАКАФ, здолавши збірну США: відео

Збірна Мексики виграла Кубок КОНКАКАФ. У фінальному матчі "ацтеки" перемогли непоступливу команду США.

Мексика – США 1:0

Гол: Дос Сантос, 73

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Фінальний поєдинок між Мексикою та США відбувався у Чикаго (США) на стадіоні Солдьер Філд.

У першому таймі команди голів не забивали, хоча мексиканці володіли територіальною та ігровою перевагою.

Єдиний гол був забитий в другому таймі. Дос Сантос відгукнувся на передачу Хіменеса й чудовим ударом переграв американського воротаря.

Для збірної Мексики це вже восьма перемога на турнірі. Збірна США вигравала Кубок КОНКАКАФ шість разів.