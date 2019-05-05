Мексиканець Альварес у гарячому поєдинку проти Джейкобса завоював черговий титул: відео

Чемпіон світу за версіями WBC, WBA і тепер вже IBF у середній вазі Сауль Альварес (52-1-2, 35 KO) з великими труднощами переміг американського боксера Даніеля Джейкобса. Мексиканець переміг одноголосним рішенням суддів.

Ще до бою боксери ледь не почали розмахувати кулаками. Бійці поштовхалися і ледь не влаштували бійку під час процедури зважування перед боєм.

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Вже у рингу протягом усього поєдинку було тактичне протистояння бійців. Альварес тиснув на суперника, а великий 32-річний місцевий боксер робив гострі контратаки. У 2-му раунді Канело ефектно потрапив зліва – Даніеля відкинуло, але удар він витримав. До 5-ї трихвилинки Альварес перебивав Даніеля. Джейкобс до екватора бою взяв декілька раундів, проте на тоненького.

Те, наскільки напруженим було протистояння, показав фініш 5-го раунду: боксери продовжили розмахувати кулаками й після гонгу. У 8-му раунді бійці влаштували короткостроковий "махач", потрапляли обидва.

У 9-у раунді темп впав, але раунд, напевно, знову пішов здоровенному Даніелю, який потужно потрапив хуком. Дивно, як Сауль це витримав. Події вляглися у 10-у: Даніель попрацював акуратніше, Сауль також потрапляв, але замало. Все було навпаки в 11-у раунді.

В останньому раунді Джейкобс впав, але через те, що послизнувся на воді. Обидва втомилися і не радували завзятим темпом, хіба що в самому кінці.

Вкрай конкурентний поєдинок закінчився перемогою Канело: 116:112 і двічі 115:113. Таким чином, мексиканець додав до своєї колекції поясів титул IBF.

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