Мексиканські боксери влаштували справжнє місиво за пояс WBC: відео

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Мексиканські боксери влаштували справжнє місиво за пояс WBC
Мексиканські боксери влаштували справжнє місиво за пояс WBC / twitter.com/Boxing_NewsNow

Чемпіон світу за версією WBC у другій напівлегкій вазі (до 59 кг) Мігель Берчельт (36-1, 32 KO) з Мексики відстояв звання чемпіона в поєдинку проти Франсиско Варгаса (25-2-2, 18 KO), перемігши земляка достроково – відмовою кута після 6-ти раундів.

Поєдинок, який відбувався на Convention Center, Туксон, штат Арізона, США, пройшов так само, як і перша зустріч: у гострій бійці. 

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Однак на цей раз Берчельт діяв більш активно й акуратніше. Варгас спочатку намагався пресингувати через джеб, але Мігель поступово "поламав" опонента, побивши того по обох поверхах.

Після половини бою кут Варгаса прийняв рішення зняти боксера.

У січні 2017 року Берчельт нокаутував Варгаса в 11-му раунді конкурентної бійки.

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Теги: Новини Спорту Спорт Бокс
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