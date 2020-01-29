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Мексиканський клуб відмовився від трансферу нападника "Динамо" – покупця бентежить ціна

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Фран Соль / Footboom

Мексиканський клуб "Пумас" хотів купити форварда київського "Динамо" Франа Соля.

За інформацією Futbol Total, керівництво мексиканського клубу відмовилося від цього трансферу через високу ціну на Соля – 4 млн доларів (3,6 млн євро).

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"Пуми" нещодавно підписали 25-річного аргентинського нападника Хуана Діненно з гуаякільскої "Барселони", проте головною метою був Соль. Іспанця хотів бачити у своїй команді співвітчизник, головний тренер "Пумас" Мічел Гонсалес.

Нагадаємо, іспанець перейшов у "Динамо" в січні 2019 року за 3,5 млн євро з нідерландського клубу "Віллем ІІ". У поточному сезоні Фран Соль провів 12 поєдинок за "Динамо", але зіграв лише 379 хвилин. На рахунку іспанця 2 результативні передачі.

"Пумас" успішно розпочав новий сезон мексиканського чемпіонату, лідируючи після 3 турів і набравши 7 очок.

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Автор: Вісент Луїс
Теги: Спорт Футбол Новини Спорту Динамо Мексика
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