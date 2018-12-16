Меланія і Дональд Трамп організували вечірку в честь кубка Super Bowl: яскраві фото

Президенстське подружжя США влаштувало вечірку у власному гольф-клубі у Флориді, де спостерігали за Суперкубком-2019 Національної футбольної ліги – Super Bowl.

У неділю, 3 лютого, шанувальники американського футболу стежили за одним із найбільших турнірів у році. Любителі цього виду спорту завмирали в очікуванні, коли слідкували за грою "Нью-Інгленд Петріотс" (The New England Patriots) і "Лос-Анджелес Реймс" (Los Angeles Rams) на стадіоні в Атланті. Однак голова держави Дональд Трамп разом з дружиною Меланією і сином Барроном вирішили слідкувати за традиційною грою з великого екрана.

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Президент США із сім’єю влаштував вечірку у власному гольф-клубі, що розташований у Флориді, у Мар-а-Лаго. Для відчуття свята подружжя запросило на вечірку оркестр, який виступав перед ними до гри, і гурт чирлідерів з місцевого університету.

Минулого року на турнір Super Bowl Меланія Трамп одягнулася в кольорах американського прапора. На ній був синій бомбер з червоними манжетами і білі штани.

Цьогоріч перша леді США обрала більш ділове вбрання на святкування спортивного кубка, але традиційним кольорам вирішила не зраджувати. Вона одягнула темно-сині штани, які розбавила сорочкою в червоно-білу смужку.



Меланія і Дональд Трамп / Instagram / @elegant_melania