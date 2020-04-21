Меморіал Лобановського не відбудеться вперше за 17 років
XVII Турнір Валерія Лобановського за участю молодіжних збірних України, Португалії, Словенії та Болгарії перенесли на 2021 рік.
Орієнтовні дати проведення першості не зміняться, повідомляє пресслужба УАФ.
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Турнір вирішили перенести через пандемію коронавірусу й вердикт Виконкому УЄФА про призупинення всіх футбольних заходів.
Меморіал Лобановського проводиться щорічно, починаючи з 2003 року.
- Карантин в Україні ввели з 16 березня. Спочатку на три тижні – до 4 квітня. Однак згодом його продовжили до 24 квітня.
- При цьому матчі Кубка України 11 березня відбулися з глядачами, а матч 12 березня між чернігівською "Десною" та полтавською "Ворсклою" провели без глядачів.
- Як і 23-й тур УПЛ, який відбувся 14-15 березня.
- 17 березня Виконком УАФ прийняв рішення зупинити усі футбольні матчі в Україні з 18 березня і до прийняття іншого рішення з даного питання.
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