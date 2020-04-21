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Меморіал Лобановського не відбудеться вперше за 17 років

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Турнір пам'яті Валерія Лобановського / УАФ

XVII Турнір Валерія Лобановського за участю молодіжних збірних України, Португалії, Словенії та Болгарії перенесли на 2021 рік.

Орієнтовні дати проведення першості не зміняться, повідомляє пресслужба УАФ.

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Турнір вирішили перенести через пандемію коронавірусу й вердикт Виконкому УЄФА про призупинення всіх футбольних заходів.

Меморіал Лобановського проводиться щорічно, починаючи з 2003 року.

  • Карантин в Україні ввели з 16 березня. Спочатку на три тижні – до 4 квітня. Однак згодом його продовжили до 24 квітня.
  • При цьому матчі Кубка України 11 березня відбулися з глядачами, а матч 12 березня між чернігівською "Десною" та полтавською "Ворсклою" провели без глядачів.
  • Як і 23-й тур УПЛ, який відбувся 14-15 березня.
  • 17 березня Виконком УАФ прийняв рішення зупинити усі футбольні матчі в Україні з 18 березня і до прийняття іншого рішення з даного питання.

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Новини Спорту Спорт Футбол
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