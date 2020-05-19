Мене хоронили: Ф'юрі розповів, як його недооцінювали перед боєм з Кличком

Чемпіон світу за версією WBC в суперважкій вазі Тайсон Ф'юрі (30-0-1, 21 КО) розповів, як його весь час недооцінювали. Особливо це сталося перед поєдинком з Володимиром Кличком.

Ф'юрі в інтерв'ю fightnews.info розповів, як домігся успіху, незважаючи на те, що багато в нього не вірили.

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Мені говорили, що я ніколи нічого не доб'юся і не буду відданий боксу. Потім мене списали з рахунків, тому що я не мав гарний тілом, як всі інші, потім вони списали мене, тому що чемпіоном світу в суперважкій вазі був Володимир Кличко.



Я повинен був їхати на бій в Німеччину, і мене всі ховали. Потім вони мене ще раз списали, бо я важив 28 стоунів (майже 180 кг) і мав проблеми з психічним здоров'ям, але це не зупинило мене,

– сказав Ф'юрі.

Що відомо про бій Ф'юрі – Кличко

У 2015 році Ф'юрі переміг Володимира Кличка рішенням суддів та відібрав усі чемпіонські титули українця. Реванш між боксерами так і не відбувся.

Кличко в останньому поєдинку на професійному ринзі програв Ентоні Джошуа.

Натомість Ф'юрі після скандалу з допінгом повернувся у бокс та став чемпіоном світу за версією WBC.

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