24 Канал Техно Lifestyle Здоров'я Дім Агро Дизайн Інвестиції Нерухомість Смачно Покер Auto Краса Сім'я Освіта Likar Афіша
more

Мене хоронили: Ф'юрі розповів, як його недооцінювали перед боєм з Кличком

-
Тайсон Ф'юрі
Тайсон Ф'юрі / Getty Images

Чемпіон світу за версією WBC в суперважкій вазі Тайсон Ф'юрі (30-0-1, 21 КО) розповів, як його весь час недооцінювали. Особливо це сталося перед поєдинком з Володимиром Кличком.

Ф'юрі в інтерв'ю fightnews.info розповів, як домігся успіху, незважаючи на те, що багато в нього не вірили.

Читайте також Кличко повернеться і поб'є Ф'юрі, – тренер українця

Мені говорили, що я ніколи нічого не доб'юся і не буду відданий боксу. Потім мене списали з рахунків, тому що я не мав гарний тілом, як всі інші, потім вони списали мене, тому що чемпіоном світу в суперважкій вазі був Володимир Кличко.

Я повинен був їхати на бій в Німеччину, і мене всі ховали. Потім вони мене ще раз списали, бо я важив 28 стоунів (майже 180 кг) і мав проблеми з психічним здоров'ям, але це не зупинило мене,
– сказав Ф'юрі.

Що відомо про бій Ф'юрі – Кличко

  • У 2015 році Ф'юрі переміг Володимира Кличка рішенням суддів та відібрав усі чемпіонські титули українця. Реванш між боксерами так і не відбувся.
  • Кличко в останньому поєдинку на професійному ринзі програв Ентоні Джошуа.
  • Натомість Ф'юрі після скандалу з допінгом повернувся у бокс та став чемпіоном світу за версією WBC.

Більше новин про футбол, баскетбол, біатлон та все цікаве зі світу спорту – читайте у розділі Спорт24

Автор: Юрій Семенюк
Теги: Новини Спорту Тайсон Ф'юрі Володимир Кличко Спорт Бокс
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Пропозиції партнерів
Коментарі
Головні новини
Останні Новини
Більше новин
Публікації
Трагічна поразка "Баварії": 8 років тому "Челсі" виграв фінал Ліги чемпіонів – відео
сьогодні , 12:57 Трагічна поразка "Баварії": 8 років тому "Челсі" виграв фінал Ліги чемпіонів – відео
Михайло Гема
Почали випадати зуби: легендарного українського тренера в Китаї примусово закрили на карантин
18 травня , 21:39 Почали випадати зуби: легендарного українського тренера в Китаї примусово закрили на карантин
Юрій Семенюк
"Досі не можу спокійно дивитися": Шевченко назвав найжахливіший момент у кар'єрі
18 травня , 16:05 "Досі не можу спокійно дивитися": Шевченко назвав найжахливіший момент у кар'єрі
Михайло Гема