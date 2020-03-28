Мене вражає Василь Ломаченко, – Майк Тайсон
Колишній чемпіон світу в суперважкій вазі Майк Тайсон висловив своє захоплення володарем чемпіонських поясів WBA, WBO та WBC у легкій вазі Василем Ломаченком. Та назвав суперника для українця, з яким би він хотів побачити бій.
Під час інтерв'ю в Майка Тайсона спитали про улюбленого боксера на теперішній час.
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"Хто мій улюблений боксер прямо зараз? Мене вражає Василь Ломаченко. Цей хлопець з України. Чули про такого? Він мені подобається", – розповів Майк Тайсон.
І одразу додав: "А ще мені подобається Джервонта Девіс. Ці двоє повинні обов'язково побитися один з одним. Це був би найкращий з боїв, який тільки можна уявити".
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- Джервонта Девіс неодноразово намагався провести бій проти Василя Ломаченка. Але сторони ніяк не могли дійти згоди. Закінчилося все тим, що Ломаченка оголосили франчайзинговим чемпіоном за версією WBA, а за пояс лінійного чемпіона Джервонта Девіс бився з Юріоркісом Гамбоа. Американець відправив суперника в нокаут в останньому раунді та переміг.
- Наступним суперником Ломаченка є чемпіон за версією IBF Теофімо Лопес. Спочатку цей бій мав відбутися 30 травня в США. Однак через пандемію коронавірусу усі боксерські поєдинки були скасовані. Тож нове місце та дата бою поки невідомі.
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