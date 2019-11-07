Менеджер Чісори хоче організувати бій з Усиком за титул WBO

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Девід Хей
Девід Хей / boxingscene.com

Менеджер Дерека Чісори Девід Хей хоче, щоб британець зустрівся з Олександром Усиком. Хей заявив, що добиватиметься, аби Чісора й Усик зустрілися у поєдинку за титлу WBO.

Хей заявив у коментарі Boxing Scene, що команда Усика спілкується з промоутером Едді Хірном щодо організації бою з Чісорою.

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Команда Усика спілкується з Едді Хірном і каже йому, що зацікавлені в поєдинку з Чісорою. У WBO буде Конгрес в Токіо, де я буду лобіювати ідею цього бою. WBO хоче великих поєдинків, так що вони зацікавлені у зустрічі Усик – Чісора,
– сказав Хей.

Девід також переконаний, що WBO зробить пояс вакантним, хоча наразі титулом володіє Енді Руїс, який 7 грудня проведе реванш з Ентоні Джоуша.

Усик може стати третім боксером в історії боксу, який ставав чемпіоном світу у першій важкій вазі та хевівейті. Це вдавалося тільки Евандеру Холіфілду й Девіду Хею

Тільки я і Холіфілд ставали чемпіонами і в тяжкій, і суперважкій вазі. Усик може стати третім таким боксером. Так що я хотів би запобігти цьому,
– резюмував Хей.

Глава промоутерської компанії Matchroom Boxing Едді Хірн заявив, що Усик дійсно хоче зустрітися з Дереком Чісорою. Раніше Хірн також висловив бажання організувати бій українця проти Чісори в лютому 2020 року.

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Останні поєдинки Чісори й Усика

26 жовтня Чісора за підсумками 4 раундів переміг Девіда Прайса. Дерек завоював титул інтерконтинентального чемпіона за версією WBO та кинув виклик Усику.

Водночас Усик дебютував у суперважкій вазі 14 жовтня. У Чикаго Олександр здолав Чазза Візерспуна, який відмовився продовжувати бій після сьомого раунду.

Олександр є офіційним претендентом на бій за титул чемпіона світу за версією WBO у суперважкій вазі.

 

 

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Спорт Новини Спорту Бокс Олександр Усик
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