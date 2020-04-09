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Менеджеркою хокейного клубу "Берн" стала одна із найкрасивіших хокеїсток світу

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Флоренс Шеллінг / twitter.com/schellingf

Новим генеральною менеджеркою "Берна" стала колишня воротарка збірної Швейцарії Флоренс Шеллінг. Це вперше в історії чоловічого хокею призначили на таку посаду жінку.

Флоренс Шеллінг неодноразово називали однією із найкрасивіших хокеїсток. Тепер 31-річна швейцарка спробує свої сили на новій для себе посаді – генеральний менеджер клубу. Цим призначенням Флоренс назавжди записала своє ім'я у історію чоловічого хокею.

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Шеллінг розпочне виконувати свої обов'язки із 12 квітня. 

Для нас було важливо знайти молоду, розумну людину та не мало значення, чи буде ця людина чоловіком чи жінкою. Важливим є те, що ця людина розбирається в хокеї. Шеллінг працювала і з чоловічими командами, вона знає чоловічий хокей. У нас є відчуття, що вона нам допоможе,
– заявив генеральний директор "Берна" Марк Люті.

"Берн", який є 16-разовим чемпіоном країни та одним з найбільш відвідуваних хокейних команд в Європі.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

World Championships Who will win the this year?

Допис, поширений Florence Schelling OLY (@schellingf)

Досягнення Флоренс Шеллінг

  • Вона захищала кольори національної жіночої хокейної збірної Швейцарії.
  • Встигла взяти участь у 3-х олімпійських іграх (2006, 2010, 2014).
  • Шеллінг – бронзова призерка Олміпіади-2014 у Сочі.
  • У 2012 році у США здобула бронзову нагороду чемпіонату світу з хокею.
  • Хокеїстка стала єдиною жінкою, яка грала в швейцарському чоловічому чемпіонаті за команду "Бюлах".
  • Флоренс входила до когорти найкращих хокеїсток світу.
  • Шеллінг завершила кар'єру у 2018 році.
  • Працювала тренером жіночої збірної Швейцарії U18.

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Автор: Софія Кулай
Теги: Новини Спорту Спорт Хокей
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