Менеджеркою хокейного клубу "Берн" стала одна із найкрасивіших хокеїсток світу

Новим генеральною менеджеркою "Берна" стала колишня воротарка збірної Швейцарії Флоренс Шеллінг. Це вперше в історії чоловічого хокею призначили на таку посаду жінку.

Флоренс Шеллінг неодноразово називали однією із найкрасивіших хокеїсток. Тепер 31-річна швейцарка спробує свої сили на новій для себе посаді – генеральний менеджер клубу. Цим призначенням Флоренс назавжди записала своє ім'я у історію чоловічого хокею.

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Шеллінг розпочне виконувати свої обов'язки із 12 квітня.

Для нас було важливо знайти молоду, розумну людину та не мало значення, чи буде ця людина чоловіком чи жінкою. Важливим є те, що ця людина розбирається в хокеї. Шеллінг працювала і з чоловічими командами, вона знає чоловічий хокей. У нас є відчуття, що вона нам допоможе,

– заявив генеральний директор "Берна" Марк Люті.

Florence Schelling ab sofort als Sportchefin beim #SCBern. Lars Leuenberger bleibt Assistenztrainer und Alex Chatelain übernimmt den Aufbau des Bereich Analytics. Mehr dazu: https://t.co/9c4oixB8HJ pic.twitter.com/XGnAo7sSwd — SC Bern (@scbern_news) April 8, 2020

"Берн", який є 16-разовим чемпіоном країни та одним з найбільш відвідуваних хокейних команд в Європі.

Досягнення Флоренс Шеллінг

Вона захищала кольори національної жіночої хокейної збірної Швейцарії.

Встигла взяти участь у 3-х олімпійських іграх (2006, 2010, 2014).

Шеллінг – бронзова призерка Олміпіади-2014 у Сочі.

У 2012 році у США здобула бронзову нагороду чемпіонату світу з хокею.

Хокеїстка стала єдиною жінкою, яка грала в швейцарському чоловічому чемпіонаті за команду "Бюлах".

Флоренс входила до когорти найкращих хокеїсток світу.

Шеллінг завершила кар'єру у 2018 році.

Працювала тренером жіночої збірної Швейцарії U18.

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