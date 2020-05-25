Мені вже скинули відео: президент "Інгульця" натякнув, що в Першій лізі влаштували змову

Олександр Поворознюк, президент "Інгульця", прокоментував голосування окремих клубів Першої ліги про непродовження змагань за регламентом через пандемію COVID-19 і карантину.

Поворознюк натякнув, що "Рух", "Волинь" і "Минай" змовилися, щоб не догравати сезон у Першій лізі, так як вони займають три перших місця в турнірній таблиці, що гарантує потрапляння в УПЛ. Про це він розповів на клубному Youtube-каналі.

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"Знаю, хто як голосував. З цього всього цікава позиція "Руху", який голосував начебто за догравання, а за лаштунками всім президентам дзвонили і розповідали, що не треба так робити. Ось "Волинь". Валентин (Валентин Кошельник – спортивний директор "Волині", – ред.), ти приїжджав до мене і сказав: "Давай об'єднаємося проти "Руху", що нам "Рух"? А я тобі що сказав: "Інгулець грає чесно!". І ми тільки в спортивній боротьбі будемо доводити своє місце в УПЛ", – зазначив президент "Інгульця".

Мені вже відео скидають з ресторану, де після Ради ліг ПФЛ сидять "Минай", "Рух" та "Волинь", "доливають" те, що вони вже вийшли [в УПЛ]. Так виходить, що з виконкомом УАФ вони все вирішили і гратимуть в УПЛ? "Доливають" ж все разом, якщо треба – відео скину, покажу.

Що відомо про догравання сезону в Першій лізі?

Минулого тижня на Раді ліг ПФЛ не зуміли прийти до рішення про догравання Першої ліги в повному вигляді за регламентом.

Шість клубів Першої ліги проголосували за догравання чемпіонату з регламентом в повному вигляді, вісім клубів проголосували проти, один клуб утримався.

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Клуби не змогли вирішити на Раді ліг, в якому вигляді необхідно завершити чемпіонат Першої ліги. ПФЛ направить опитувальники в клуби Першої ліги і очікує отримати у відповідь їх позицію. Чемпіонат Першої ліги може бути дограний як міні-турнір за підвищення в класі в УПЛ і за право залишитися в лізі. Також розглядаються варіанти залишити поточний турнірне становище команд або анулювати результати сезону.

Після 19 турів Першої ліги "Інгулець" займає 4 місце. У разі, якщо чемпіонат не буде відновлено, клуб з Петрово не потрапить в УПЛ. "Рух" займає перше місце в Першій лізі.