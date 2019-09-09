Мені багато разів пропонували змагатися за інші країни, виступаю тільки за Україну, – Харлан
Шестиразова чемпіонка світу з фехтування Ольга Харлан розповіла, що отримувала пропозиції виступати за інші країни. Однак Харлан відмовилася й змагається тільки під прапором України.
Ольга, коментуючи своє ставлення до спортсменів, які переходять виступати за команди чужих країн, заявила, що не засуджує їх.
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Не можу засуджувати кого б то не було за рішення виступати за іншу країну. У кожного можуть бути свої причини й не потрібно ставити на перше місце тільки фінансову складову. Можу з упевненістю говорити тільки про себе – я виступаю тільки за Україну.
Так, мені неодноразово протягом моєї кар'єри надходили пропозиції виступати за інші країни, але для себе я рішення прийняла й змінювати його не збираюся,
– сказала Харлан.
У липні Харлан виграла своє шосте золото чемпіонату світу. Українка стала першою шаблісткою в історії, в активі якої тепер 4 індивідуальних золота чемпіонатів світу.