Мені до Рамоса – як Яремчуку до Роналду, – герой матчу "Динамо" з "Шахтарем"

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Денис Попов
Денис Попов

Захисник "Динамо" Денис Попов прокоментував перемогу над "Шахтарем" (2:1) в 1/8 фіналу Кубка України.

Як відомо, у середу, 30 жовтня, Попов забив переможний гол "Динамо" наприкінці матчу. Після поєдинку його порівняли із зірковим футболістом Серхіо Рамосом.

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- Твій гол в стилі Рамоса – головою з кутового – став переможним.

- Так, Рамоса – саме в його стилі. Не намагаюся бути на нього схожим, але мені просто дуже подобається цей гравець. Він капітан і лідер своєї команди.

- Яремчук говорив, що йому до рівня Роналду – як до Бельгії пішки. А скільки тобі до Рамоса?

- Приблизно так само, може, навіть і більше. Тут не можна порівнювати: це я, а це Рамос. Я дуже хотів забити і в попередніх матчах, але не виходило. Сьогодні шукав моменти, але теж не міг зустрітися з м'ячем. А потім відчув, куди потрібно бігти. Де Пена мені ще дуже давно говорив, що при кутових завжди буде мене шукати. Ось і знайшов.

Звіт про матч "Динамо" – "Шахтар" читайте за посиланням

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Автор: Вісент Луїс
Теги: Спорт Футбол Динамо Шахтар
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