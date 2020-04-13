Мені не буде шкода Ломаченка: чемпіон світу заявив про готовність перемогти українця
Чемпіон світу за версією IBF у легкій вазі Теофімо Лопес з нетерпінням очікує поєдинку проти українця Василя Ломаченка. Американець в чергове підігрів інтерес до бою, зробивши гучну заяву.
Лопес заявив, що його недооцінюють, вважаючи Ломаченка фаворитом. Американця обурюють заяви про те, що в нього немає боксерського IQ.
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"Якщо бути відвертим, він нічого не зрозуміє до того дня, поки ми не зійдемося у ринзі. Багато хто недооцінює мене, оскільки я молодий. Вони думають, що у мене немає боксерського IQ, але Ломаченко відчує його, коли прийде час", – сказав Теофімо в коментарі cbssports.com.
Лопес сказав, що його мотивують заяви Ломаченка. Зокрема, американець згадав слова Василя про те, що в Лопеса його титул.
"Це мотивує мене і допомагає рухатися вперед. Мені не буде шкода Василя, коли я надеру йому дупу. Ломаченко знає, що я йду. Він може це відчути. Можливо, Василь тренується так само, як і я", – зазначив Теофімо.
Американець стверджує, що буде готовий до бою з Ломаченком та вийде в ринг заради перемоги.
"Можливо, Ломаченко і спробує використовувати свої фішки, але я буду робити свою роботу. Нехай переможе сильніший. І я вийду в ринг заради перемоги", – сказав Теофімо.
Лопес додав, що на першій пресконференції подивиться в очі Ломаченку. "Він все зрозуміє", – резюмував боксер.
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Бій Ломаченко – Лопес мав відбутися 30 травня. Через пандемію COVID-19 бій не відбудеться вчасно. Поки нову дату поєдинку не називають.
Теофімо Лопес провів 15 поєдинків на професійному ринзі і всі виграв. Тільки два бої тривали більше, аніж шість раундів.
Лопес виграв титул IBF у грудні 2019 року, нокаутувавши Річарда Коммі.
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