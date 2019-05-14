Мені не вистачає української горілки, – екс-капітан "Шахтаря" Срна
37-річний хорватський футболіст "Кальярі" Даріо Срна розповів про те, чого йому не вистачає в Італії.
Колишній гравець "Шахтаря" та збірної Хорватії Даріо Срна заявив, що сумує за деяким українським продуктам.
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Чого українського мені не вистачає в Італії? Українського сала та борщу. І горілки трішки. Хорошої горілки.
"Але я не можу пити багато горілки. Найбільше я люблю червоне вино", – розповів Срна в ефірі Youtube-програми "Легіонер".
З 2003-го по 2018 роки Срна захищав кольори донецького "Шахтаря". У поточному сезоні Срна провів за "Кальярі" 26 матчів у всіх турнірах, де віддав 3 результативні передачі.
Повна версія інтерв'ю на каналі "Вацко Live":
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