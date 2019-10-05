Мені потрібно було піти влітку: Хацкевич шкодує, що не покинув "Динамо" раніше
Колишній головний тренер "Динамо" Олександр Хацкевич шкодує, що не покинув київську команду раніше – у білоруського фахівця були привабливі пропозиції від інших клубів.
Олександр Хацкевич в інтерв'ю Youtube-каналі "Вацко Live" розповів, що думав про відхід з команди влітку після завершення контракту.
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На той момент у білоруського тренера було дві пропозиції, але в підсумку він залишився в "Динамо", а через півтора місяці був звільнений після вильоту з Ліги чемпіонів.
Коли у мене закінчився дворічний контракт, Ігор Михайлович мене покликав. У нас відбулась досить серйозна і відверта розмова. Ми у цей день нічого не підписували, зрештою, не було мого рішення. Він чекав, готовий я чи ні.
У мене було дві чудові пропозиції влітку, але я залишився в Динамо. У мене хороші стосунки з футболістами. Вони знають, що я вимогливий. Але мені потрібно було піти раніше. Це моя помилка і я її визнаю,
– пригадав Хацкевич.
До слова, після Хацкевича новим керманичем київського клубу став Олексій Михайличенко, який свого часу вже очолював столичну команду.