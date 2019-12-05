Мер Бреста запропонував Мілевському незвичну пропозицію

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Артем Мілевський / Фото з відкритих джерел

Голова Брестського міськвиконкому Олександр Рогачук запропонував українському нападнику "Динамо" Артему Мілевському інвестувати в ресторанний бізнес міста.

Пропозицію глава обласного центру озвучив на врученні футболістам брестського "Динамо" пам'ятних медалей до тисячоліття міста.

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"У нас ще є подальші плани щодо інвестування славного імені цього поважного чоловіка в наше місто Брест", – цитує Рогачука sport.tut.by.

До слова, у цьому році Мілевський спільно зі своїм агентом Олександром Панковим відкрив бар "Міля" у Києві.

Нагадаємо, Мілевський разом із "Динамо" Брест став чемпіоном Білорусі-2019, перервавши 13-річну гегемонію БАТЕ. 34-річний форвард зіграв 26 матчів і забив 4 голи.

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Теги: Спорт Футбол Новини Спорту Динамо Новини Білорусі
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