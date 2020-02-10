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Mercedes показав ліврею нової машини Формули-1 і оголосив про великий контракт – фото

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Ліврея Mercedes / twitter.com/MercedesAMGF1

У команді Формули-1 Mercedes показали, як виглядатиме машина команди, кольори якої в сезоні-2020 року, як і раніше, будуть захищати Льюїс Хемілтон і Валттері Боттас.

У нову ліврею пофарбували автомобіль 2019 року, а презентація нової машини відбудеться 14 лютого. Також було оголошено про підписання п'ятирічної угоди з хімічною компанією Ineos.

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Ліврея машин Mercedes у Формулі-1 2020 року:

Mercedes домінує в Формулі-1 з сезону-2014, коли в чемпіонат повернулися турбомотори. За останні шість сезонів німецька команда завоювала шість Кубків конструкторів, а її гонщики шість разів ставали чемпіонами світу: п'ять титулів на рахунку Хемілтона, один – у Ніко Росберга, який в 2016 році, ставши чемпіоном, пішов зі спорту.

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Спорт Формула-1 Mercedes
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