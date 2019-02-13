Mercedes представила новий болід Формули-1: фото та відео

Команда Mercedes представила болід Mercedes-AMG F1 W10 EQ Power+. Саме на ньому Льюїс Хемілтон захищатиме свій чемпіонський титул, а "срібні стріли" боротимуться за чергову перемогу у Кубку конструкторів.

Представлення відбулося на базі команди у Сільверстоуні. Хоча болід W10 був адаптований під новий регламент, він зберіг колишню довжину колісної бази. Також було збережено і ліврею – вона виконана і срібних та чорних кольорах.

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Зате болід отримав новий двигун. У ньому змінили систему охолодження. Це дозволить використовувати на 5 кілограмів палива менше. Завдяки зменшенню ваги болід буде на 0,2 секунди швидший на колі.

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У Mercedes вирішили не приховувати болід, в день представлення вивівши його на трасу. За кермом авто був Валттері Боттас.