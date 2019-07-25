Mercedes представив особливу ліврею на свої боліди на гран-прі Німеччини: фото

У неділю, 28 липня, відбудеться черговий етап Формули-1 – гран-прі Німеччини. Команда Mercedes на цю гонку підготувала особливі лівреї для своїх автомобілів.

Зважаючи, що для Mercedes це є домашній етап, команда вирішила по-особливому підготуватися. До того ж, на трасі у Хоккенхаймі Mercedes відзначить 125-річчя першого змагання в історії автоспорту – гонки Париж-Руан, а також 200-й Гран-прі для команди в Формулі-1.

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Відтак автомобілі будуть пофарбовані у класичні білі кольори, віддаючи шану попереднім епохам.

Та й сам логотип Mercedes буде використано з попередніх часів. Номери ж на болідах будуть червоні.