Меркушина здобула бронзу Кубка IBU

В Обертілліяхі (Австрія) завершилася спринтерська гонка Кубка IBU. Українка Анастасія Меркушина зуміла вибороти бронзову нагороду.

Два перших місця у фінішному протоколі посіли шведські біатлоністки Джоанна Скоттхайм й Анна Магнуссон. На фінішному відрізку Скоттхайм була набагато швидшою та виграла у землячки 14 секунд.

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Не обійшлася без промаху в Анастасії Меркушиної. На останньому колі українка продемонструвала відмінну швидкість і програла тільки 3 секунди Магнуссон.

Результати спринту

1. Джоанна Скоттхайм

2. Анна Магнуссон

3. Анастасія Меркушина

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4. Юлія Журавок

16. Ольга Абрамова

26. Анна Кривонос

43. Надія Бєлкіна

45. Катерина Бех