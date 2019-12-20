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Меркушина здобула бронзу Кубка IBU

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Анастасія Меркушина / biathlon.com.ua

В Обертілліяхі (Австрія) завершилася спринтерська гонка Кубка IBU. Українка Анастасія Меркушина зуміла вибороти бронзову нагороду.

Два перших місця у фінішному протоколі посіли шведські біатлоністки Джоанна Скоттхайм й Анна Магнуссон. На фінішному відрізку Скоттхайм була набагато швидшою та виграла у землячки 14 секунд.

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Не обійшлася без промаху в Анастасії Меркушиної. На останньому колі українка продемонструвала відмінну швидкість і програла тільки 3 секунди Магнуссон.

Результати спринту

1. Джоанна Скоттхайм
2. Анна Магнуссон
3. Анастасія Меркушина
...
4. Юлія Журавок
16. Ольга Абрамова
26. Анна Кривонос
43. Надія Бєлкіна
45. Катерина Бех

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Спорт Новини Спорту Новини біатлону Анастасія Меркушина
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