Меркушина здобула бронзу Кубка IBU
В Обертілліяхі (Австрія) завершилася спринтерська гонка Кубка IBU. Українка Анастасія Меркушина зуміла вибороти бронзову нагороду.
Два перших місця у фінішному протоколі посіли шведські біатлоністки Джоанна Скоттхайм й Анна Магнуссон. На фінішному відрізку Скоттхайм була набагато швидшою та виграла у землячки 14 секунд.
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Не обійшлася без промаху в Анастасії Меркушиної. На останньому колі українка продемонструвала відмінну швидкість і програла тільки 3 секунди Магнуссон.
Результати спринту
1. Джоанна Скоттхайм
2. Анна Магнуссон
3. Анастасія Меркушина
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4. Юлія Журавок
16. Ольга Абрамова
26. Анна Кривонос
43. Надія Бєлкіна
45. Катерина Бех
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