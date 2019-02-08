Мессі – найбільш високооплачуваний футболіст Європи, Роналду отримує майже вдвічі менше: топ-10

Французьке видання L'Equipe опублікувало топ-10 футболістів у Європі, які отримують найбільшу зарплату. Лідером списку виявився нападник іспанської "Барселони" Ліонель Мессі.

За даними L'Equipe, аргентинець отримує 8,3 мільйона євро в місяць. Другий у рейтингу Кріштіану Роналду в італійському "Ювентусі" може похвалитися зарплатою в 4,7 мільйона євро. Замикає трійку лідерів ще один форвард – представник "Атлетіко" Антуан Грізманн щомісяця отримує 3,3 мільйона євро.

Читайте також: Андрій Ярмоленко не зіграє до кінця сезону за "Вест Хем"

Варто додати, що у топ-10 одразу троє гравців "Барселони". Окрім Мессі, сюди входять Луїс Суарес (2,9 мільйона євро, 5 місце) та Коутіньо (2,3 мільйона євро, 7 місце). Двох гравців "делегував" в французький ПСЖ – Неймара (3,06 мільйона євро, 4 місце) та Кіліана Мбаппе (1,73 мільйона євро, 9 місце). Мадридський "Реал" представлений лише Гаретом Бейлом – 2,5 мільйона євро та 6 місце. Лише двоє футболістів представляють чемпіонат Англії – Алексіс Санчес з "Манчестер Юнайтед" (2,28 мільйона євро, 8 місце) та Месут Озіл з "Арсеналу" (1,6 мільйона євро, 10 місце)

Варто зазначити, що всі наведені зарплати – до вирахування податків, які різняться у кожній з країн.

Підписуйтеся на наш Twitter та Telegram