Мессі чи Роналду: названо найкращого футболіста 21 століття
Портал Besoccer спільно з ProFootballDB представив рейтинг найкращих футболістів 21 століття. У трійку найкращих прогнозовано увійшли Ліонель Мессі та Кріштіану Роналду. Натомість серед лідерів немає зіркового бразильця Неймара.
Найкращим футболістом світу 21 століття названо гравця "Барселони" Ліонеля Мессі, повідомляє Besoccer. Аргентинець з португальцем набрали максимальну кількість балів (100), але Мессі випередив Роналду за додатковими показниками.
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Топ-15 найкращих футболістів XXI століття:
- Ліонель Мессі
- Кріштіану Роналду
- Тьєррі Анрі
- Луїс Суарес
- Златан Ібрагімович
- Гаррі Кейн
- Мохамед Салах
- Неймар
- Роберт Левандовський
- Радамель Фалькао
- Самюель Ето'О
- Роналдінью
- Рівалдо
- Крістіан Еріксен
- Рауль.
При складанні списку використовувалася система ELO, яка враховує вплив футболіста на гру через кількість забитих ним голів і відданих результативних передач, а також рівень суперників і турніри.
У молодих гравців, наприклад, Джейдона Санчо, Ерлінга Голанда і Кіліан Мбаппе ще не так багато статистики, щоб можна було підрахувати їх рейтинг з використанням цієї системи.
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