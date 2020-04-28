Мессі чи Роналду: названо найкращого футболіста 21 століття

Портал Besoccer спільно з ProFootballDB представив рейтинг найкращих футболістів 21 століття. У трійку найкращих прогнозовано увійшли Ліонель Мессі та Кріштіану Роналду. Натомість серед лідерів немає зіркового бразильця Неймара.

Найкращим футболістом світу 21 століття названо гравця "Барселони" Ліонеля Мессі, повідомляє Besoccer. Аргентинець з португальцем набрали максимальну кількість балів (100), але Мессі випередив Роналду за додатковими показниками.

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Топ-15 найкращих футболістів XXI століття:

Ліонель Мессі Кріштіану Роналду Тьєррі Анрі Луїс Суарес Златан Ібрагімович Гаррі Кейн Мохамед Салах Неймар Роберт Левандовський Радамель Фалькао Самюель Ето'О Роналдінью Рівалдо Крістіан Еріксен Рауль.

При складанні списку використовувалася система ELO, яка враховує вплив футболіста на гру через кількість забитих ним голів і відданих результативних передач, а також рівень суперників і турніри.

У молодих гравців, наприклад, Джейдона Санчо, Ерлінга Голанда і Кіліан Мбаппе ще не так багато статистики, щоб можна було підрахувати їх рейтинг з використанням цієї системи.

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