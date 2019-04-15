Мессі і Роналду зобразили у поцілунку на обкладинці відомого французького журналу – фото

Французьке спортивне видання France Football опублікувало свіжий номер журналу з провокаційною обкладинкою, на якій цілуються відомі футболісти Кріштіану Роналду та Ліонель Мессі.

Тижневик присвячений "вічному" протистоянню між ними. Зокрема, є статті і про те, як Мессі та Роналду провели свої перші матчі.

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Зазначимо, що в обох гравців наразі по п'ять найпрестижніших нагород "Золотий м'яч".

Журнал вже вийшов і є доступним в інтернеті. На обкладинці зображені Ліонель Мессі і Кріштіану Роналду, які цілуються між собою.



Мессі і Роналду на обкладинці France Football

Цей малюнок з'явився ще у 2017 році напередодні Ель Класико між "Барселоною" та "Реалом". Зображення під назвою "Любов сліпа" зробив місцевий стріт-арт художник, відомий під псевдонімом Tvboy.