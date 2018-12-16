Мессі може пропустити матч проти "Реала": відома причина

Ліонель Мессі через травму може пропустити матч "Барселони" проти"Реала", який має відбутись 6 лютого.

Таким чином Ель Класіко може залишитись без головної його зірки.

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Ліонель Мессі ризикує пропустити півфінал Кубка Іспанії проти Реала, який відбудеться у середу 6 лютого, через те, що зазнав травми у чемпіонаті проти "Валенсіїї".



Мессі отримав травму під час матчу з "Валенсією"

Ймовірність його відсутності під час матчу проти "Реала" доволі висока, адже аргентинець не взяв участі у нещодавньому тренуванні "Барселони".

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