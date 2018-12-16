Мессі може пропустити матч проти "Реала": відома причина
Ліонель Мессі через травму може пропустити матч "Барселони" проти"Реала", який має відбутись 6 лютого.
Таким чином Ель Класіко може залишитись без головної його зірки.
Читайте також: Дубль Мессі врятував "Барселону" від домашньої поразки "Валенсії": відео
Ліонель Мессі ризикує пропустити півфінал Кубка Іспанії проти Реала, який відбудеться у середу 6 лютого, через те, що зазнав травми у чемпіонаті проти "Валенсіїї".
Мессі отримав травму під час матчу з "Валенсією"
Ймовірність його відсутності під час матчу проти "Реала" доволі висока, адже аргентинець не взяв участі у нещодавньому тренуванні "Барселони".
Джерело: 24 Канал
Коментаріpowered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
-
Maroon 5, Тревіс Скотт і Big Boi стали зірками Super Bowl 2019: ефектні фото та відео виступів4 лютого , 13:01
-
Справа Еміліано Сала: рятувальникам на дні Ла-Маншу вдалося виявити фрагменти зниклого літака4 лютого , 00:01
-
Помер коментатор Сергій Дерепа: його колега Сергій Савелій пригадав понад 40 років дружби28 січня , 00:45
Коментарі