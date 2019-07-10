Мессі несподівано залишили поза списком найкращих гравці Копа Америка

Південноамериканська конфедерація футболу (КОНМЕБОЛ) представила символічну збірну Кубка Америки-2019. До складу не увійшов зірковий футболіст Ліонель Мессі.

У символічну збірну потрапили п'ятеро гравців збірної Бразилії, яка стала переможцем турніру.

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Зокрема, це воротар Аліссон, захисники Тіаго Сілва й Дані Алвес, хавбек Артур і форвард Евертон.

Символічна збірна Кубка Америки: Алісон, Дані Алвес, Тіаго Сілва (всі – Бразилія), Хосе Хіменес (Уругвай), Мігель Трауки (Перу), Леандро Паредес (Аргентина), Артуро Відаль (Чилі), Артур (Бразилія), Хамес Родрігес (Колумбія), Паоло Герреро (Перу), Евертон (Бразилія).

Este es el equipo ideal de la CONMEBOL Copa América Brasil 2019, seleccionado por el Grupo de Estudio Técnico (GET) de la @CONMEBOL

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Este é o time ideal da CONMEBOL Copa América Brasil 2019, selecionado pelo Grupo de Estudo Técnico (GET) da @CONMEBOL pic.twitter.com/nhxYSMFODe — Copa América (@CopaAmerica) 9 июля 2019 г.

У фінальному матчі збірна Бразилії перемогла команду Перу, яка сенсаційно добралася до фіналу.

Третє місце посіла Аргентина. У скандальному матчі за третє місце "біло-голубі" здолали команду Чилі. У тому поєдинку вперше в офіційних матчах був вилучений Ліонель Мессі.

Мессі не надто добре зіграв на Кубку Америки. В активі Ліонеля тільки один гол.