Мессі несподівано залишили поза списком найкращих гравці Копа Америка

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Ліонель Мессі
Ліонель Мессі / globallookpress.com

Південноамериканська конфедерація футболу (КОНМЕБОЛ) представила символічну збірну Кубка Америки-2019. До складу не увійшов зірковий футболіст Ліонель Мессі.

У символічну збірну потрапили п'ятеро гравців збірної Бразилії, яка стала переможцем турніру.

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Зокрема, це воротар Аліссон, захисники Тіаго Сілва й Дані Алвес, хавбек Артур і форвард Евертон.

Символічна збірна Кубка Америки: Алісон, Дані Алвес, Тіаго Сілва (всі – Бразилія), Хосе Хіменес (Уругвай), Мігель Трауки (Перу), Леандро Паредес (Аргентина), Артуро Відаль (Чилі), Артур (Бразилія), Хамес Родрігес (Колумбія), Паоло Герреро (Перу), Евертон (Бразилія).

У фінальному матчі збірна Бразилії перемогла команду Перу, яка сенсаційно добралася до фіналу.

Третє місце посіла Аргентина. У скандальному матчі за третє місце "біло-голубі" здолали команду Чилі. У тому поєдинку вперше в офіційних матчах був вилучений Ліонель Мессі.

Мессі не надто добре зіграв на Кубку Америки. В активі Ліонеля тільки один гол.

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Теги: Спорт Футбол Новини Спорту Ліонель Мессі Копа Америка
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