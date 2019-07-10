Мессі несподівано залишили поза списком найкращих гравці Копа Америка
Південноамериканська конфедерація футболу (КОНМЕБОЛ) представила символічну збірну Кубка Америки-2019. До складу не увійшов зірковий футболіст Ліонель Мессі.
У символічну збірну потрапили п'ятеро гравців збірної Бразилії, яка стала переможцем турніру.
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Зокрема, це воротар Аліссон, захисники Тіаго Сілва й Дані Алвес, хавбек Артур і форвард Евертон.
Символічна збірна Кубка Америки: Алісон, Дані Алвес, Тіаго Сілва (всі – Бразилія), Хосе Хіменес (Уругвай), Мігель Трауки (Перу), Леандро Паредес (Аргентина), Артуро Відаль (Чилі), Артур (Бразилія), Хамес Родрігес (Колумбія), Паоло Герреро (Перу), Евертон (Бразилія).
У фінальному матчі збірна Бразилії перемогла команду Перу, яка сенсаційно добралася до фіналу.
Третє місце посіла Аргентина. У скандальному матчі за третє місце "біло-голубі" здолали команду Чилі. У тому поєдинку вперше в офіційних матчах був вилучений Ліонель Мессі.
Мессі не надто добре зіграв на Кубку Америки. В активі Ліонеля тільки один гол.