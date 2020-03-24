Мессі очолив список найбільш високооплачуваних футболістів у світі: сума доходів

Видання France Football склало рейтинг найбільш високооплачуваних футболістів сучасності. Перше місце посів нападник "Барселони" Ліонель Мессі. Далі розмістилися Кріштіану Роналду та Неймар.

Рейтинг доходів гравців журнал France Football складає з 1999 року. У першому випуску на першому місці був Роналдо із зарплатою в 10,61 мільйона євро. Але це був не Кріштіану Роналду, а бразильський нападник Роналдо, який виступав в "Інтері" (це вже згодом в кар'єрі "Зубастика" будуть "Реал" та "Мілан").

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З цього часу рейтинг доходів гравців зріс в рази. Тепер же France Football включає в цю суму не лише зарплату гравців, але й бонуси та рекламні угоди.

У 2020 році на першому місці – Ліонель Мессі. Він заробить 131 мільйон євро за рік. Далі за ним розмістилися нападник "Ювентуса" Кріштіану Роналду (118 мільйонів євро) та форвард ПСЖ Неймар (95 мільйонів євро).

До слова У Мессі найбільша зарплата у футболі, Роналду отримує майже удвічі менше

Щодо тренерів то найбільше заробить, як і в попередньому році, наставник мадридського "Атлетіко" Дієго Сімеоне – 40,5 мільйона євро. На другій сходинці Антоніо Конте з "Інтера" з доходом в 30 мільйонів євро. Замикає першу трійку тренер "Манчестер Сіті" Пеп Гвардіола із зарплатою у 27,5 мільйона євро.

Варто відзначити, що зарплати в чоловічому та жіночому футболі відрізняються в рази. В жінок найбільше заробляє чемпіонка світу та дворазова олімпійська чемпіонка Карлі Ллойд. Однак її річний дохід складає лише 480 тисяч євро. На другому місці – її партнерка по збірній США Меган Рапіно із доходом в 415 тисяч євро. Норвежка Ада Хегерберг отримує 400 тисяч євро в рік.