Мессі отримав сувору дискваліфікацію в збірній Аргентини: відомо причину

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Ліонель Мессі
Ліонель Мессі / Фото з відкритих джерел

Південноамериканська конфедерація футболу (КОНМЕБОЛ) прийняла рішення про дискваліфікацію Ліонеля Мессі на три місяці.

Термін відсторонення 32-річного нападника відлічується з дня публікації цього рішення. Про це повідомляє AS.

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Крім цього, капітан національної команди оштрафований на 50 тисяч доларів. Причина покарання – критика Мессі на адресу американської федерації футболу, сполучена зі звинуваченнями в корупції.

Мессі після матчу за третє місце Копа Америка між Аргентиною і Чилі (2:1), в якому він був видалений ще в 1-му таймі через сутичку з Гарі Меделем, звинуватив суддів в упередженості, а організаторів турніру в корупційній діяльності.

Перед цим капітан "альбіселесте" різко розкритикував арбітрів півфінального матчу Копа Америка між Аргентиною і Бразилією. "Селесао" виграли ту гру з рахунком 2:0 і вийшли у фінал.

Таким чином, Мессі зможе повернутися на поле в складі збірної Аргентини не раніше грудня. У Південній Америці відбір на чемпіонат світу-2022 почнеться в 2020 році. Однак в ці міжнародні вікна у Аргентини заплановані тільки товариські матчі: з Чилі (5 вересня) і Мексикою (10 вересня), а також з Німеччиною (9 жовтня).

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Теги: Спорт Футбол Ліонель Мессі Аргентина Копа Америка
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