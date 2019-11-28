Мессі побив рекорд Ліги чемпіонів у ювілейному матчі за "Барселону": відео
Нападник "Барселони" Ліонель Мессі став новим рекордсменом Ліги чемпіонів. Він побив досягнення, яке перед тим належало одного з головних його конкурентів – Кріштіану Роналду.
Мессі забив гол у ворота дортмундської "Боруссії" в рамках Ліги чемпіонів. Клуб з Німеччини став 34-им, у ворота якого забивав аргентинець у турнірі.
До слова: "Барселона" без проблем перемогла вдома "Боруссію" у матчі Ліги чемпіонів: відео
Відео голу Мессі у ворота "Боруссії"
Відтак Мессі побив рекорд, який до цього належав одразу двох футболістам – Роналду та Рауль забивали у ворота 33 клубів в Лізі чемпіонів.
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Серед 34 клубів і є два українські. Мессі забивав у ворота донецького "Шахтаря" та київського "Динамо" в матчах Ліги чемпіонів.
Варто відзначити, що цей гол Мессі забив у ювілейному – 700-у матчі за "Барселону". Цей гол став для нього 613 за клуб. Також за ці 700 матчів він віддав 237 результативних передач (дві з них – якраз у матчі проти "Боруссії").
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