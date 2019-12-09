Мессі привітав експрезидента "Металіста" з днем народження і надіслав йому подарунок: відео

Нападник "Барселони" і збірної Аргентини Ліонель Мессі привітав експрезидента "Металіста" Олександра Ярославського з ювілеєм.

Колишній спортивний директор "Металіста" Євген Красніков передав Ярославському футболку з автографом від Ліонеля Мессі на 60-річчя.

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"Мессі особисто передав Ярославському на день народження свою футболку з автографом. Висловив свою вдячність. Знає про Олександра Ярославського, багато аргентинців грало в "Металісті". Мессі підписав вже як володар 6 "Золотих м'ячів", свіжа футболка", – сказав Красніков в ефірі "ПроФутболу".

Додамо, що колишній президент харківського "Металіста" Олександр Ярославський відзначив своє 60-річчя 5 грудня.

Серед запрошених були помічені зірки українського футболу. Зокрема наставник національної збірної Андрій Шевченко та екстренер "Металіста" Мирон Маркевич.