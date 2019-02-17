Мессі реалізував лише 1 з 2 пенальті у матчі проти "Вальядоліда"
У Ліонеля Мессі збився приціл: в матчі проти іспанського "Вальядоліда" аргентинець змарнував безліч хороших нагод.
Апогеєм марнотратства Ліо став нереалізований пенальті наприкінці зустрічі.
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Щоправда, на 43 хвилині Мессі вже встиг відзначитись з точки. Більшого гості "Барселоні" не подарували – в цьому велика заслуга голкіпера "Вальядоліду" Жорді Масіпа.
Ліонель Мессі під час гри
Однак з рахунком 1:0 "Барселона" таки перервала триматчеву серію без перемог.
Каталонці набрали 54 очки й продовжують лідирувати в іспанській Прімері.
"Барселона" – "Вальядолід": дивіться відео гола та огляд матчу
Джерело: 24 Канал
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