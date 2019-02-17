Мессі реалізував лише 1 з 2 пенальті у матчі проти "Вальядоліда"

У Ліонеля Мессі збився приціл: в матчі проти іспанського "Вальядоліда" аргентинець змарнував безліч хороших нагод.

Апогеєм марнотратства Ліо став нереалізований пенальті наприкінці зустрічі.

Читайте також: Українець Рибалка забив ефектний гол у чемпіонаті Туреччини

Щоправда, на 43 хвилині Мессі вже встиг відзначитись з точки. Більшого гості "Барселоні" не подарували – в цьому велика заслуга голкіпера "Вальядоліду" Жорді Масіпа.



Ліонель Мессі під час гри

Однак з рахунком 1:0 "Барселона" таки перервала триматчеву серію без перемог.

Каталонці набрали 54 очки й продовжують лідирувати в іспанській Прімері.

"Барселона" – "Вальядолід": дивіться відео гола та огляд матчу

Підписуйтеся на наш Twitter та Telegram