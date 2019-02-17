Мессі реалізував лише 1 з 2 пенальті у матчі проти "Вальядоліда"

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Ліонель Мессі – найкращий футболіст 2018 року за версією FourFourTwo
Ліонель Мессі – найкращий футболіст 2018 року за версією FourFourTwo / znaj.ua

У Ліонеля Мессі збився приціл: в матчі проти іспанського "Вальядоліда" аргентинець змарнував безліч хороших нагод.

Апогеєм марнотратства Ліо став нереалізований пенальті наприкінці зустрічі.

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Щоправда, на 43 хвилині Мессі вже встиг відзначитись з точки. Більшого гості "Барселоні" не подарували – в цьому велика заслуга голкіпера "Вальядоліду" Жорді Масіпа.

Мессі
Ліонель Мессі під час гри 

Однак з рахунком 1:0 "Барселона" таки перервала триматчеву серію без перемог.

Каталонці набрали 54 очки й продовжують лідирувати в іспанській Прімері.

 "Барселона" – "Вальядолід": дивіться відео гола та огляд матчу

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Теги: Спорт Футбол Ліонель Мессі ФК Барселона
Джерело: 24 Канал
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