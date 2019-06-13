Мессі та Агуеро осоромилися на тренуванні Аргентини: відео

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Серхіо Агуеро та Ліонель Мессі
Серхіо Агуеро та Ліонель Мессі / Goal.com

Збірна Аргентини готується до сорок шостого розіграшу Копа Америка, який відбудеться на футбольних полях Бразилії.

Збірна Аргентини, яка з 1975 року виграла турнір всього двічі, є фаворитом.

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Нещодавно "біло-голубі" провели тренування, на якому зіркові нападники Ліонель Мессі та Серхіо Агуеро серйозно осоромилися.

Здавалося, що імпровізовані виходи на порожні ворота під час тренування не складуть проблеми для Лео Мессі й Куна Агуеро. Але для них це виявилося нерозв'язним завданням.

Два головні форварди збірної по черзі промахнулися.

На Копа Америка Аргентина виступає в групі B, де також Парагвай, Колумбія та Катар, який запросили на змагання. Перший матч Аргентина проведе 16-го червня проти Колумбії.

До 1975 року турнір називався Чемпіонат Південної Америки. Аргентина його виграла 12 разів. Після цього аргентинці шість разів грали у фіналі й перемогли тільки двічі. Найбільше перемог в збірної Уругваю – 15.

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Теги: Спорт Футбол Ліонель Мессі
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