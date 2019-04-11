Мессі та Неймар разом знялися у рекламі: відео

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Мессі та Неймар разом знялися у рекламі: відео

Нападник "Барселони" Ліонель Мессі та форвард ПСЖ Неймар разом знялися у рекламі. Вони допомагають дівчині знайти м'яч.

Окрім Мессі та Неймара, у рекламі MasterCard знялися й інші зірки спорту – екс-перша ракетка світу Ана Іванович, регбісти Брайан Хабана та Ден Картер. Усі вони допомагають дівчинці знайти м'ячик, який вона загубила під час гри з собакою.

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Саме відео знято у стилі екшн.

 

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Теги: Спорт Футбол Ліонель Мессі
Джерело: 24 Канал
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