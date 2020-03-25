Мессі та Роналду здійснили щедрі пожертви на лікарні для боротьби з коронавірусом

Світова спільнота усіма силами бореться з коронавірусом. Спортсмени не стоять осторонь цієї проблеми, теж жертвуючи гроші на подолання пандемії.

Одним з таких стали вічні антагоністи у світі футболу – Ліонель Мессі та Кріштіану Роналду. Обоє пожертвували чимало коштів лікарням.

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Мессі здійснив пожертву для лікарні Hospital Clinic в Барселоні, про що підтвердили у медзакладі. Як вказано в повідомленні, кошти будуть витрачені на дослідження, а також придбання дихальної апаратури для догляду за найважче хворими. Видання Sport.es пише про суму в один мільйон євро.

Натомість Роналду разом зі своїм агентом Жорже Мендешом профінансують облаштування трьох відділень інтенсивної терапії у двох португальських клініках, пише ESPN. Два крила інтенсивної терапії будуть створенні у двох лікарнях Лісабонського університету, ще одне – в університетському госпіталі в Порту.

Кожне крило буде повністю обладнане всім необхідним для догляду за критично хворими пацієнтами з коронавірусів і розраховане на 10 ліжок. Ці відділення в Лісабоні будуть названі в честь Мендеша і Роналду.

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Станом на 25 березня у світі виявили понад 424 тисячі випадків зараження коронавірусом. Померло майже 19 тисяч осіб.

В Іспанії кількість інфікованих склала понад 42 тисячі осіб (четверте місце у світі після Китаю, Італії та США). Померло 2991 особа.

В Португалії офіційна кількість зареєстрованих випадків зараження Covid-19 – 2362. Померло 33 особи внаслідок інфекції.

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