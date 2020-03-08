Мессі випередив Роналду у фантастичній битві голеадорів – відео

Форвард "Барселони" Ліонель Мессі реалізував пенальті в грі Ла Ліги проти клуб"Реал Сосьєдад" (1:0) і став найрезультативнішим гравцем в топ-п'ятірці європейських ліг.

Він забив 438 голів у 474 матчах, обігнавши нападника "Ювентуса" Кріштіану Роналду, у якого зараз 437 забитих м'ячів в 540 поєдинках.

Дивіться також "Арсенал" мінімально переміг "Вест Хем" Ярмоленка: відео

Відео голу Мессі

Також Мессі забив 55-й гол з пенальті в Прімері, ще 11 раз він промахнувся з точки.

Найчастіше Мессі в чемпіонаті Іспанії з пенальті забивали лише двоє – колишні гравці "Реала" Уго Санчес (56 голів, 15 промахів) і Кріштіану Роналду (61 гол, 11 промахів).