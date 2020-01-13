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Мессі встановив новий рекорд в українській Суперлізі: відео

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Брюс Мессі / fbu.ua

Американський захисник "Одеси" Брюс Мессі встановив новий рекорд у баскетбольній Суперлізі Парі-Матч. У поєдинку регулярного чемпіонату проти "Харківських Соколів" легіонер набрав 40 очок. 22 з них захисник набрав ще за першу половину матчу. Показник рейтингу ефективності за матч склав 45.

Мессі перевершив попереднє досягнення форварда "Черкаських Мавп" Діона Райта. Той 18 жовтня у матчі проти "Київ-Баскета" набрав РЕ 44.

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Відтак Мессі очолив рейтинг ефективності в Суперлізі Парі-Матч. Наразі цей показник у нього – 22 за поєдинок.

Також Мессі очолює рейтинг результативності гравців чемпіонату – 21,31 очка за матч.

Наразі "Одеса" йде четвертою в регулярному чемпіонаті – 8 перемог у 16-и поєдинках.

Відео рекорду Мессі в українській Суперлізі

 

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Спорт Новини Спорту Баскетбол БК Одеса
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