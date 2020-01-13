Мессі встановив новий рекорд в українській Суперлізі: відео
Американський захисник "Одеси" Брюс Мессі встановив новий рекорд у баскетбольній Суперлізі Парі-Матч. У поєдинку регулярного чемпіонату проти "Харківських Соколів" легіонер набрав 40 очок. 22 з них захисник набрав ще за першу половину матчу. Показник рейтингу ефективності за матч склав 45.
Мессі перевершив попереднє досягнення форварда "Черкаських Мавп" Діона Райта. Той 18 жовтня у матчі проти "Київ-Баскета" набрав РЕ 44.
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Відтак Мессі очолив рейтинг ефективності в Суперлізі Парі-Матч. Наразі цей показник у нього – 22 за поєдинок.
Також Мессі очолює рейтинг результативності гравців чемпіонату – 21,31 очка за матч.
Наразі "Одеса" йде четвертою в регулярному чемпіонаті – 8 перемог у 16-и поєдинках.
Відео рекорду Мессі в українській Суперлізі
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