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Мессі вступив у конфлікт з керівництвом "Барселони" і може влітку покинути клуб

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Ліонель Мессі / Getty Images

Нападник "Барселони" Ліонель Мессі незадоволений ситуацією, яка склалася в каталонському клубі.

Через це у "Барселоні" стався конфлікт між форвардом Ліонелем Мессі і спортивним директором Еріком Абідалем, повідомляє RAC1.

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За інформацією ресурсу, Мессі і Луїс Суарес – єдині, хто підтримував Ернесто Вальверде в останні місяці роботи наставника в "Барселон". Абідаль же заявив, що всі гравці "Барселони" незадоволені перебуванням Вальверде біля керма клубу, що не сподобалося Мессі.

Нагадаємо, що в січні Вальверде став першим за 17 років тренером "Барселони", який був звільнений каталонським клубом із займаної посади.

Слова колишнього партнера по команді не припали до душі Ліонелю Мессі, який публічно закликав Абідаля назвати конкретні прізвища, які відповідальні за ситуацію в клубі.

Мені не подобається робити подібні речі, але я вважаю, що кожен повинен відповідати за свої дії і рішення. Гравці відповідають за те, що відбувається на полі, і ми першими визнавали ситуації, коли не виступали належним чином. Люди в спортивній дирекції повинні усвідомлювати свою відповідальність. Нарешті, я вважаю, що коли мова йде про гравців, повинні називатися конкретні прізвища. В іншому випадку імена всіх футболістів будуть заплямовані,
– написав Мессі в Instagram.

Marca повідомляє, що публічні розборки Мессі і Абідаля відбуваються на тлі гнітючої атмосфери в роздягальні "Барси", велика частина гравців якої підтримувала добрі стосунки з Вальверде, а серед клубного колективу починає поширюватися недовіра.

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Критика з боку Мессі також резонує з чутками про те, що Абідаль починає втрачати довіру вищого керівництва "Барселони" після того, як французу не вдалося домовитися з Хаві Ернандесом про роботу головним тренером каталонців.

Все перераховане може потенційно позначитися на майбутньому Мессі в клубі. Аргентинець має ексклюзивне право в односторонньому порядку розірвати контракт з "Барселоною" в кінці кожного сезону, і якщо ситуація на "Камп Ноу" не налагодиться, до літа Ліонель ризикує стати головним фігурантом більшості заголовків в пресі.

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Автор: Вісент Луїс
Теги: Спорт Футбол Новини Спорту ФК Барселона Ліонель Мессі
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